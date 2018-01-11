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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısında konuşuyor...

11 Ocak 2018 13:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor...

ERDOĞAN, MÜJDEYİ VERDİ!

Cumhurbaşkaı Erdoğan, 'Bugün size yeni bir müjdem var. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Kaymakamlar toplantısının ardından bunu görüştük ve kararını aldık. Hazine arazileri valilliklere ve kaymakamlıklara verilecek. Onlar da bunu inşa edecekler. Bakanlığımız tip projeler üretecek, binalar süratle yapılacak' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

'Size bir müjdem var, ülkemizin her yerinde ihtiyaç doğrultusunda muhtarlık binası yapılması kararını aldık'

'Seçim ittifakı milli mutabakattır'

'Bahçeli yerli duruş sergiledi'

'Bizim çok büyük hedeflerimiz var, Türkiye bir çadır devleti değildir'

'Geçtiğimiz 15 yıl hiç rahat geçmedi sabrettik, dayandık, şimdi sizlerle birlikteyiz'

 

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