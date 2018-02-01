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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de şimdiye kadar 800 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

01 Şubat 2018 16:34

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında öldürülen terörist sayısı ile ilgili "Şimdiyi kadar 800 terörist etkisiz hale getirildi " dedi.

KAFE DEĞİL KIRAATHANE DİYELİM

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

HEDEFLERİMİZİN TAMAMINA ULAŞAMADIK

Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.

HER İKİ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİK

Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.
 

 

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