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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl sonra Bolu’ya geliyor

AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nın Pazar günü gerçekleştireceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İl Kongresi öncesi, kent merkezi ve ilçeler Cumhurbaşkanı’nın afişleriyle donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl sonra Boluya geliyor

06 Mart 2018 19:38

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan miting ve 6. Olağan İl Kongresi için yoğun bir çalışma başlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 yıl aradan sonra Bolu'muza teşrif edecek. Bu heyecan ve sorumluluk içerisinde kademe başkanlarım, ilçe ve belde başkanlarım, belediye başkanlarım ve yönetim kurulu üyelerimizle bir iş bölümü yaparak, hem kongremize hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu halkıyla buluşacağı mitinge hazırlanıyoruz. Bolu ve ilçelerindeki tüm açık hava reklam panoları, otobüs durakları ve elektrik direkleri İl Başkanlığı’nın miting ve kongreye davet duyurularıyla kapatıldı. Hava da müsait olursa Allah'ın izniyle Köroğlu'nun torunları olarak, 9 yıl aranın ardından ilimize teşrif edecek ümmetin umudu, mazlumların sesi dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayacağız” dedi. 

Faruk Çidem

 

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