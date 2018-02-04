Cumhurbaşkanı Erdoğan: '935 terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnandığımız yolda şu anda kararlılıklar devam ediyoruz. Ve az öncesi itibariyle de 935 teröristi etkisiz hale getirdik, tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal’in yapacağı işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Vatikan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus’la yapacağı görüşmenin akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin’i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs’le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye’de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye’den Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacak. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi’nde kameralar karşısında geçerek ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda Türkiye bildiğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını yürütüyor. Bu ne demektir? 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasının dönem başkanlığı bizde, bunun yanında Katolik dünyasının bir numarası Papa Fransuva bir numarası, bu iki blok şu anda bu bölgede adeta belirleyici bir unsur konumundadır. Kudüs’te atılan adımda gerek Papa Franvusa’nın gerekse bizlerin bizimde dışımızdaki ülkelerin BM Genel Kurulundaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. Amerika yanında sadece İsrail’i bularak yalnız kalmıştır. Diğer ülkeler ülke demekte zor, adeta Türkiye’nin birer ilçesi gibi olan birçok yere toplamda 8 ülke diye kabul edelim. Ama bildiğiniz gibi karşısında çok ciddi bir katılım oldu. Bu yaklaşıma hayır dendi. Bundan sonraki süreçte gelin bir defa Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul edelim, gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz, bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Amerika’nın şu anda ki yaklaşım tamamıyla doğru olmayan ve ben yaptım oldu anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlığı oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimler sayın Trump gibi düşünenler çok oldu ama onlar böyle bir adımı atmadılar. Çünkü dünyadan alacakları tepkiyi biliyorlardı ve adımı atmadılar. Trump böyle bir adımı atmak suretiyle çok yanlış ve dünyada kendisini yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey bir defa güçle olmuyor, ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir. Nitekim o cevapta bu siyasi gücün tecelli etmiş olmasıdır” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerlidir”

Devlet Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle sayın Bahçeli’nin bu açıklamalarına aynen paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerlidir. CHP yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. PYD yaklaşımı neyse, PKK yaklaşımı neyse Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşımı odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının açıklamalarını gördük. İl başkanlığına getirdikleri kişilerin açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığımızı zaman ne diyor, Suriye’nin terörist başı, başındaki kişi ile bize görüşme tavsiye ediyor. 1 milyon insanını ölümüne neden olacak veya neden olmuş bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde cehaletinde bulunacak bir adam bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda Zeytin Dalı Harekatını sulandıran buna bu kadar uzakta duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir” diye konuştu.

“Az öncesi itibariyle 935 teröristi etkisiz hale getirdik”

Zeytin Dalı Harekatında öldürülen terörist sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda şehitlerimizin bir defa ruhaniyeti onu akan kanlarda boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım, sen bu şehitlerimizi görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya, nereye gittiği adresi sana soracak halleri yok. Senin gittiğin gideceğin yer belli, ama benim şehidimi gittiği yer belli, onun için sayın Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum. İnandığımız yolda şu anda kararlılıklar devam ediyoruz. Ve az öncesi itibariyle de 935 teröristi etkisiz hale getirdik, tabi ki bu arada şehitlerimizde oluyor” şeklinde konuştu.

“Korkaklar zafer anıtı dikemez, bu işler öyle bay Kemal’in yapacağı işler değil”

"Korkaklar zafer anıtı dikemezler" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal’in yapacağı işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir Bu kararlılıkla bütün Anadolu’yu dolaşıyorum. Dolaştığımı yerde halkımızın bu olaylara yaklaşımını görüyorum. Aradığımı şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Gönderin biz gidelim diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz hamdolsun, tabanımız bizi de Afrin’e gönder diyor. Böyle bir ruh var, bay Kemal bu ruhtan nasipsiz" şeklinde konuştu.

“Tankımızın vuran silahla ilgili bilgi var nihai neticeyi almadan açıklamak doğru olmaz”

Afrin operasyonunda vurulan tankı vuran silahla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil var. Var ama nihai neticeyi almadan açıklamak doğru olmaz. Yarım saat önce sayın Genel Kurmay Başkanımızla da konuştuk. Elimizde bazı bilgiler var, fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz diyor. Tahminler, benimle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber, demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zamanda bunu tüm dünya ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.

TSK: “Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğunu bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur” denildi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmekte olduğunu belirtti.



Ferhat Yasak