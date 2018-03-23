Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna Zirvesi’nde AB liderleriyle tarihi Evksinograd Rezidansı’nda buluşacak. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek.

Temelleri 15 Ağustos 1882 yılında Alman asıllı Bulgar Prensi Aleksandır Batenberg tarafından atılan ve o tarihten bu yana Bulgaristan’da devlet yöneticilerinin en önemli sayfiye yeri haline gelen Evksinograd, Karadeniz sahilinde bulunuyor ve Fransız Rönesans şatolarını andırıyor. 900 dönüm bir alana yayılan Evksinograd, dünyada az rastlanan çiçek seraları, Fransız bahçesi, İngiliz parkı, şarap mahzeni, spor merkezi, poliklinik ve çok sayıda yazlık evi bünyesinde barındırıyor. 1944-1990 yılları arasında ülkeyi yöneten totaliter baskıcı Komünist Partisi lideri Todor Jivkov’un da tatil yeri olan Evksinograd Rezidansı, Bulgar yöneticilerinin halktan uzak tatil yeriydi.

Ülkeyi yönetenlerin tatil amaçlı kullandığı Evksinograd, Bulgaristan’ın prenslik yönetiminden günümüze kadar ülkeyi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını da ağırlamaya devam ediyor.

Nahit Doğu

