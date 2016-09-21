71. BM Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. The Peninsula Otel’de gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı, mülteci krizi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Japonya Başbakanı, Slovenya Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile görüşecek.

Yasin Öztürk

NEW YORK