Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama ile görüştü

04 Ocak 2017 00:46

ABD Başkanı Obama, yılbaşı gecesinde İstanbul Ortaköy’de DEAŞ, daha önce ise askerlerimize yönelik olarak 17 Aralık’ta Kayseri’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi. İki lider, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD’nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye’de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye’nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmeleri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD’nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede her iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli, iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu. 

Derya Yetim

Etiketler: ABD Başkanı Obama, cumhurbaşkanı erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç