Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü!

İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı. Görüşme vesilesiyle, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa diledi.