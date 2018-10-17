İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti. Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaçıkçı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmiş ve Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşmüştü. Bu kapsamda Pompeo'nun görüşmede Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile saat 11.00'de bir görüşme yapacak. Çavuşoğlu ile mevkidaşı Pompeo arasında gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye konusu, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.