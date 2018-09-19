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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoığan, "Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sorunlar diplomasi ile çözülürken iş dünyasının işbirliği yapmasını teşvik ediyoruz" dedi.

 

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