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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos’ta Ürdün’de, Eylül ayında ise Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDye gidiyor

18 Ağustos 2017 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah’ın davetine icabetle 21 Ağustos 2017 tarihinde Ürdün’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınacak, bu çerçevede ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması imkanları üzerinde durulacak. Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği ziyaret sırasında, Suriye ve Irak’a komşu iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün’ün, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları bağlamında iş birliğinin ve eşgüdümün artırılması hususları istişare edilecek. Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Ürdün’le diplomatik ilişkilerin 70’inci yılına denk gelmesi bakımından da söz konusu ziyaret özel bir anlam taşıyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 08-10 Eylül 2017 tarihlerinde Kazakistan’a, 10-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’a, 19-25 Eylül 2017 tarihlerinde New York kentinde gerçekleştirilecek olan BM Genel Kurul Toplantısı olmak üzere ABD’ye birer ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Derya Yetim

Etiketler: ABD, cumhurbaşkanı erdoğan


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