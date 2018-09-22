Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor !

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. New York'ta gerçekleştirilecek BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak 73. Genel Kurul'un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Ayrıca aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak. New York'ta bulunacakları sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri'nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükumet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmesi de planlanıyor.