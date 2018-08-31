Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye resti çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu ve ABD'ye S-400 füzeleri konusunda resti çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"15 TEMMUZ'UN SEMBOL İSMİ ÖMER HALİSDEMİR DE BİR ASTSUBAYDI"

"TSK'da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı. Ordumuza astsubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine yükselen kardeşlerimiz var. Subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman parsonel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. TSK dünyanın en köklü, yaygın ordusudur.

Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletimizin en önemli özelliği sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Kendilerinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğratmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Malazgirt Zaferi'dir. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarettedir. Sizler bugün milletimizin "peygamber ocağı" diyerek gönlündeki yeri ifade ettiği böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz.