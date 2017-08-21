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Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileyi teselli etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tortum’da yaşanan kazada çocuklarını kaybeden Güler ailesini telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileyi teselli etti

21 Ağustos 2017 18:47

Geçtiğimiz Cumartesi günü Erzurum’un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan tır yol kenarında bekleyen yayaların arasına dalmış yaşanan kazada Burcu ve Sedanur Güler kardeşler hayatını kaybetmiş, anneanne Binnaz Güler ise ağır yaralanmıştı.

Kazanın hemen ardından anne Gülay Güler ve baba Murat Güler’e ziyarette bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı acılı anneyi teselli ederek kendisinin de birçok yakınını trafik kazasında kaybettiğini ve aynı acıları yaşadığını söyledi. Milletvekili Ilıcalı yaşanan acı olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşarak anne Güler’in telefonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Acılıyı aileyi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden anne Gülay Güler, "Sayın Cumhurbaşkanım ile görüştüm başsağlığı dileklerinde bulunarak bizlere sabırlar diledi. Annemin durumunu sordu bende annemin durumuyla ilgi bilgi alamadığımı söyleyince çok ilgilendi sağolsun, hastaneden bilgi alıp beni tekrar arayarak annemin iyi olduğunu söyledi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan önce Bakanımız Berat Bey’le de görüştüm. Bakanımız da sağolsun çok ilgilendi. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, Milletvekillerimiz Allah hepsinden razı olsun, bizi bir an olsun yalnız bırakmadılar" dedi.


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