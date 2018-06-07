Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da

Öğle saatlerinde havayoluyla Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, havaalanında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar, Talip Küçükcan ve Tamer Dağlı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Yusuf Yalçın, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ATO Başkanı Atilla Menevşe, AESOB Başkanı Nihat Sözütek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Havaalanında karşılanışı sırasında çiçek takdim eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan protokol üyeleri ile tek tek tokalaşarak, teşekkür etti.

Erdoğan, vatandaşları selamlamasının ardından Mersin'in Tarsus ilçesine hareket etti.