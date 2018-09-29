Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adı ne olursa olsun teröre bulaşan hiçbir yapının İslam'la hiçbir bağı yoktur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİBİT) Camii'nin açılış töreninde konuştu. Konuşmasına Almanya'daki tüm Müslümanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek sayın Steinmeier ile gerekse sayın Merkel ile görüşmelerimizde her iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Bu vesile ile Köln eyalet valisi, Köln belediye başkanı ve Köln halkına gönülden teşekkür ediyorum. Kendileri ile ticaretimizi ve ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi de istişare ettik. Ayrıca önde gelen Alman yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projeleri görüştük” dedi.

“Almanya ile ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerek”

İki gün boyunca devam eden temasların son derece verimli geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım. Terör örgütleri ile mücadeleden mülteci krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda iş birliğimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

DİBİT Camii'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü çevreler protestolar düzenlemiş, caminin inşasına karşı çıkmışlardı. Bu protestolara rağmen pek çok Alman siyasetçi ve sivil toplum temsilcisi projeyi teşvik etti, DİBİT'in ve Türk toplumunun yanında yer aldı. Ben kendilerine şimdi bir cumhurbaşkanı olarak tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İnşa edilen camiden dini inancı fark etmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası bizi ‘Avrupa'nın ötekisi', düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır” dedi.

“Adı ne olursa olsun teröre bulaşan hiçbir yapının İslam'la hiçbir bağı yoktur”

Müslümanlar arasında birliğin daha da artırılması gereken bir döneme girildiğini belirten Cumhurbşakanı Erdoğan, “Bir yanda DEAŞ, FETÖ, PKK katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken, diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanlar'ın hak ve hukukunu hiçe sayıyor. Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadeler ile yine Müslümanlara yamanmak isteniyor. Her fırsatta ifade ettiğim bir hususu burada tekrarlamak istiyorum. Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanlar'ın canına kast eden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlık'la, bizim inancımız ile hiçbir bağı yoktur” ifadelerini kullandı.

"İslami terör" ifadesinin art niyetli gruplar tarafından oluşturulduğunu söyleyerek, bu ifadenin yanlış olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz terör örgütleri arasında asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler ne ise iki ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesi ile beraber şehid eden PKK'lı katiller de odur” şeklinde konuştu.

“O pilotlar da çok kaliteliydi ama geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler”

FETÖ terör örgütünün bünyesindeki okullarda iyi öğrencilerin yetiştirildiği yönünde söylemlerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında gerçekleştirilen hava saldırılarına atıfta bulunarak , “O pilotlar da çok kaliteliydi. Omuzları falan da baya doluydu. Ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. Helikopterlerle şehit ettiler, F-16'larla şehit etiler. Tanklarla, toplarla şehit ettiler” dedi.

Türkiye'nin kararlı duruşunu Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimi ülkeler gibi bir terör örgütü ile savaşmak için diğerini palazlandırmak gibi yanlışa düşmedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Tüm muhataplarımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, katiller arasında ayrım yapmadan mücadele etmeye çağırıyoruz. Özelikle 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı gazi eden FETÖ'cülerin bu tavrı sebebi ile bunların Avrupa'da da, Amerika'da da, hiçbir yerde de barınamaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin işbirliği içinde olduğu ülkelerin FETÖ konusunda delil istemesi karşısında Türk yargısının verdiği kararları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil. Bu nasıl bir anlayıştır. Hangi delili arıyorsun? Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir” şeklinde konuştu.

“Özil'in dışlanmasını cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim”

Avrupa'da yükselen ırkçılık sebebi ile yaşanan Mesut Özil krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık isim vermeden geçemeyeceğim, sonra bana darılır. Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özil'imiz, bir İlkay'ımız İngiltere'de kendileri ile beraber bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumda dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim” dedi.