Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adil Öksüz’le ilgili iz sürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV’deki “Siyasi İşler Özel” programının konuğu oldu. Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu’nun sorularını cevaplandırdı.

“Cumhur İttifakını kuruluşu güzel ve hayırlı oldu”

MHP ile AK Parti arasında kurulan Cumhur İttifakına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama bir CHP ile doğru dürüst asgari müştereğimiz yok. CHP yeri geldiği zaman teröristlerle el ele kol kola yürüyüp, onları savunuyor. Ama bizim Cumhur İttifakında az önce sizin saydığınız, belirleyici 4 esas var. Buranın en önemli özelliği ittifak yerli ve milli olmasıdır. Onlarla yürütmek mümkün değildi. Burada zaten bütün bunlar hasıl olduğu için cumhur ittifakını kuruluşu güzel ve hayırlı oldu. Milletimiz bu ittifakın güzelliğini görecek. Bunu başarmamız şart ki milletimiz muasır medeniyetlerimizin üzerine çıkabilsin” dedi.

“Savunma sanayisinde kendimizle yetinmeyecek ihracatını yapacağız”

Savunma sanayisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15-16 yılda artık kendi savunma sanayinde kendimiz üreten bir ülke haline geldik. Savaş uçaklarımızı üretmenin çalışmalarını yapıyoruz. SİHA’ların çok daha yüksek kapasitede üretmenin hazırlığı içindeyiz. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Jet savaş uçaklarımızı da yapmak durumundayız. Onunda çalışmaları yapılıyor. Atak helikopterlerimizin maşallahı var. Tank yine öyle. Savunma sanayinde sadece kendimize yetmeyeceğiz ve ihracatını yapacağız. Ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Denizaltı noktasında çalışmalar yapıyoruz. Kuruluşlarımız artık devletten özele ağırlık vererek gelişiyor. Sadece tek başına devlet vardı, özel sektör bu konuda teşvik ediyoruz. Devlet olarak yavaş yavaş çekiliyoruz. onları teşvik ediyoruz. Bu teşviklerle bu alanda ciddi adımlar atıyoruz. Bunun eserlerini aldığımız bir süreç olacak” diye konuştu.

“Yeni sürecin Türk asrı olmasını dünyaya göstereceğiz”

Ana muhalefet partisinin bakışının yerli ve milli olmadığın söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana muhalefetin bir defa ülkenin kalkınmasına bakış anlayışı milli değil, yerli değil. Bakıyorsunuz sizi Batıya gidip sürekli olarak şikayet eden bir ana muhalefet olarak milli olarak değerlendirebilir misiniz? Cephe açan ülkelere sizi şikayet eden bir siyasi partiyi milli olarak değerlendirebilir misiniz? Arkasında terör örgütü olan sözde parti bizi şikayet ediyor. Gel ülkende çalış halkına kendine anlat, halkında seni en ideal şekilde değerlendirsin. Türkiye hukuk devleti olduğuna göre, bu kurallar senin içinde işleyecek. Biz neredeyse anayasa değiştirme çoğunluğuna sahip olduğumuz zaman bile anayasa davası kapatma davası açtı. Ana muhalefet Ankara’da savcılar var diyordu. Ama hayırlısıyla o dönemi atlattık. Yeni bir sürece milli, yerli gireceğiz. Yoğun bir çalışmayla da inşallah bu asrın Türk asrı olmasını dünyaya göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim olumsuz görüşümüz söz konusu değil, 23 Haziran Final niye olmasın”

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İttifakın ruhu şüphesiz ki var. Bu kardeşlik ruhudur. Dolayısıyla bu ittifaka da tarafların saygı duyması bu ittifaka sahip çıkması gerekiyor. İttifak sütununda iki parti olduğuna göre burada mühür hangi tarafa vurulursa onun hanesine yazılacaktır. Sonucunda da mühür iyi vurulamamış olabilir. Olması halinde de yine bu sayısal dağılımda aynı şekilde oradaki çoğunluğa göre dağıtılacak. Oradaki sayısının bir fazla olması dahi icabında ittifakı çok daha güçlü kılabilir. Parlamentoda başkanın güçlü olması da takdir ederseniz ki önemli. Cumhur İttifakı’nın buradaki başkan adayı zaten bellidir. Cumhur İttifakı’nın başkan adayı olarak burada eğer cumhur şahsımı seçerse bizler tabi parlamentoda bu ittifaka layık olmaya onlara şahsında milletimizi layık olmanın gayreti içinde olacağız. İttifakın başarılı olması noktasında kararlar var. Bütün bunlar uyum içerisinde millete hizmet yolunda büyük adımların atılmasına inşallah vesile olacak. Bütün sıkıntı cumhurbaşkanını seçmek çok çok zor değil. Kolay. Aday pusulada belli, orada da gelip ayrı bir zarfta kullanacak.

İttifakın içerisinde partiler kendi milletvekillerine belirleyecek. Logonun yerinden öte sütün içerisinde nereye mühür basarsa bassın geçerlidir ve onun lehine kullanacak. Ne kadar oy çıkarsa o kadarda milletvekili sayısını o parti çıkarabilecektir. Dayanışma özellikle cumhurbaşkanı konusunda önemli. Her partinin ilkeleri istikametinde kendi milletvekili sayısın belirleme noktasında önemlidir. Ciddi sıkıntı kesinlikle olacağı kanaatinde değilim. MHP den böyle bir talebin olması veya görüşmelerde olabilir mi noktasında bizim olumsuz görüşümüz söz konusu değil. 23 Haziran Final niye olmasın her şeyden önce Cumhur İttifakı diyoruz. Tüm Türkiye’ye dünyaya çok çok büyük bir mesaj olabilir. Bundan kaçınmayız. Her zaman için ittifakta hayır vardır” dedi.

“Ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını ister. Yarışa girsin”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlere girmesini istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını ister. Yarışa girsin. Bazen o kadar ileri dünya özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasın gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona oranda ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel buyur, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışında diğerlerini teferruat olarak, zaman israfı olarak telaki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu gör” dedi.

“O noktada bizim sıkıntımız söz konusu değil”

İttifak görüşmeleri hakkında bilgiler aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saadet Partisiyle görüşmelerimiz oldu, herhangi bir netice maalesef alamadık. Herhalde CHP ile daha uyumlu daha ideal anlamda görüşmeleri oluyor. Ama BBP görüşmelerimiz oldu. Onlarla ilgili bu noktada ki ittifakımız çok farklı bir zeminde oluşacaktır” dedi.

İYİ Parti'nin seçimlere girmesine ilişkin de Erdoğan, “O malum Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. Oranın vereceği karar neyse o karar saygı duymaması lazım. O noktada bizim sıkıntımız söz konusu değil” diye konuştu.

“Burada hepsi ana muhalefetin bahanesi yerim dar, sayın başkanda yerim dar diyor”

OHAL ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “OHAL dönemleri içerisinde Türkiye seçimler yapıldı. Bahane olarak ortaya atıldı. OHAL seçimde ortaya çıkacak sorunları yok edecek bir tedbirdir. Tam aksine bir sıkıntı yaşanmayacaktır. OHAL’in olmadığı dönemlerde terör bölgesi diyebileceğimiz yerlerde sıkıntı yaşandı. Sandığa bile gidemedikleri zamanlar oldu. Onların oylarının birileri onlar adına kullanmak suretiyle PKK destekli partiler seçildi. Fransa da bile Macron o hal döneminde seçim kazandı. Dünyada örnekleri var. Burada hepsi ana muhalefetin bahanesi yerim dar, sayın başkanda yerim dar diyor. Hem istiyorsun hem yerim dar diyorsun. Seçim kampanyası yürütme imkanı sağlıyoruz. Her tarafta yürütebileceksin. Bu konudakilerin hepsi kuru bahaneler. Çok daha sağlıklı ve rahat seçim kampanyasını inşallah sürdürme imkanlarını tüm siyasi partiler yakalama fırsatı bulacaktır” diye konuştu.

“Avusturya’nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır”

Batı’da bir büyük bir spor salonunda seçim kampanyası için bulunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı’nın burada takınacağı tavır tüm dünyada demokrasiye Batı’nın bağlı olduğunu gösterecektir. Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımı ise sandık kurulundaki YSK seçim mührüdür. Yurtdışı olayına gelince büyük ihtimalle şu anda yurtdışındaki hazırlığımız tamam. 10-11 bin kişilik bir salonda, ülkenin birinde uluslararası kuruluşunun toplantısında bulunacağım ve Türk vatandaşlara sesleneceğim. Avrupa’yı orada toparlayacağız. Orada bu konuşmamızı yapacağız. Yani demokrasi mücadelesi öyle kolay kolay kısıtlanabilecek ve önü kesilebilecek mücadele değildir. Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya’nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir. Bu kongrelerle ilgili dolaştığım iller var. Seçmen değerlenmelerini yaptırtıyorum. Gideceğim iller olacak. Gidemeyeceğim iller olacak. Azami illerimiz verimlilik esasına göre gitmekte kararlıyım” dedi.

“Adeta terörü finanse ediyorsunuz”

FETÖ ile ilgili tavırlarının net olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda gerek Bahçeli gerek benim FETÖ ile mücadele tavrımız nettir. Bu konudaki mücadele kararlı bir şekilde devam edecek. Benim buradan taviz vermem mümkün değil. FETÖ denilen adam benim milletimi böldü, ümmeti böldü, anayı evladına aileyi kendi içinde parçaladı. Bildiğim arkadaşlar var ki evlatlarından bu noktada ayrı yaşar hale geldi. Bu adamlar bunun müsebbibidir. Bu adamın arkasında ABD var. 400 dönümlük bir yerde paşa paşa yaşıyor. Verilmiş olan kararlar var. Yargının kararlar var. Tamam siz bizden bu noktada atılan adımlara bakın FETÖ denilen adam yargılanmadı. Orada tutuluyor. Bununla ilgili Türkiye’de mahkemelerin verdiği kararlar var. Ağırlaştırılmış müebbet verilen kararlar var. Siz bu kararları yok farz edip siz gayri kanunun talepte bulunacaksınız. Suçluların karşılıklı iadesini deport etmenin yolu yok mu? Aramızdaki anlaşamaya sadık kalmıyorsun. Bu adamların daha önce Türkiye’yi hangi paralar karşısına geldiği ortada. Bu adamların okullarında ne kadar bedel aldıkları FETÖ ortada, bunu biz ilgililerine söylüyoruz. Kendi okullarınızda milli bütçesinden yılda 700-750 milyon dolar para ödüyorsunuz. Adeta terörü finanse ediyorsunuz. Sonrada bizden talepte bulunuyorsunuz. Bir adım atacaksak siz üzerinize düşeni, biz üzerimize düşeni yapacağız. Mütekabiliyet yok, olmadığı zamanda da kusura bakmasınlar” diye konuştu.

“83 FETÖ’cüyü getirdik, kararlıkla devam ediyoruz”

Yurtdışından FETÖ’cüleri yakalama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 83 tane FETÖ’cüyü getiriyoruz. Kararlıkla devam ediyor. Onlar Türkiye’de gözaltı süreçleri, yargı süreçleri devam ediyor. Mit bunları yerinde paketleyip alıp geliyor. Değişik ülkelerde bunların takibi aranması zaman alıyor. Kararlıyız. PKK’lıların inlerine gireceğiz dediysek bunların inlerine gireceğiz. 19 değişik ülkeden 83 kişiyi getirdik” dedi.

“Adil Öksüz’le ilgili iz sürüyoruz”

Adil Öksüz’le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıkladı

Etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadelede şah damarlarını kesmiş olamayabiliriz. Ama Şah damarı çok ciddi bir darbe yedi ve kanamada. Zira gerek içerde, sayılara içerde ciddi manada düştü. Yüzlerle konuşuluyor. Çok uzun süredir terörle mücadelenin sonuçları son üç yılda yurtiçi ve Kuzey Irak’ta YPK, PKK ile 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Bölgesi bunu biliyorsunuz Zeytin Dalı harekatında 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ’la mücadelede Fırat Kalkanında 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. bu sayın Macron duyurulur. Bizi DEAŞ’ı koruyan olarak gösteriyor. Bunu anlattığım halde aynı şeyi söylüyor. Yurt içinde 146 DEAŞ mensubu iltisaklı 14 dernek kapatıldı. 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı koydu. 5 bin 540 kişi DEAŞ’la bağlantı olarak sınır dışı edildi. 902 zanlı tutuklandı. Gerek DEAŞ, PKK, YPG bütünüyle veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Artık gerek polis, jandarma, TSK, eski adıyla güvenlik korucuları bu konuda çok ciddi deneyim sahibi oldu. Korucular gençleştirildi” diye konuştu.