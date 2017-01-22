Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Afrika ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, " Bu Afrika ziyaretinde özellikle geçtiğimiz yıllarda 2005 olarak bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu süreç ile birlikte 12 büyükelçilik açtığımız Afrika’da şu anda 39 büyükelçiliğe ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz Afrika’nın tüm ülkelerinde Türkiye’nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika’yı bu büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla ikili ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şeklide sürdürdüğümüz kıta haline getirelim. Şu anda bu seyahatte bana sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yoğun bir iş adamı ekibi eşlik ediyor. Öncelikle Darüsselam’da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı ile heyetlerimiz arasındaki görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız. Türk ve Tanzanyalı müteşebbislerin düzenleyeceği foruma katılacağız” dedi.

"FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz"

Tanzanya ziyaretinin ardından 23 Ocak Pazartesi günü Mozambik’e hareket edeceklerini ve burada resmi temaslarda bulunacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bu ülkemizden Mozambik’e cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacaktır. Bu ziyaretin özellikle özel bir anlamı da bir ziyaret olması yanında malum Afrika ülkelerinde FETÖ’nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleri ile ilgili, oradaki devlet başkanları ile bu konuları masaya yatıracağız. Mozambik’teki görüşmelerimizin ardından Madagaskar’ın başkentine varmayı düşünüyoruz. 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek, yapılacak heyetlerarası görüşmelere de başkanlık yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’da dünya insani zirvesinde bir araya gelmiştik. Bu ziyaretimiz de Madagaskar’a cumhurbaşkanı düzeyinde yapılmış ilk ziyaret oluyor. Ekim 1979’da özellikle açıldıktan sonra o dönemdeki bütçe mülahazalarıyla 1984 yılında kapatılan Darüsselam Büyükelçiliğimiz, Afrika’ya açılım politikası kapsamında yeniden faaliyete geçti. Bugün açılımdan ortaklığa dönüşen politikamız çerçevesinde 39 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanlığımız gayretleriyle diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz. Bu ziyarette özellikle Maarif Vakfımız ile birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Özellikle FETÖ’nün bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz"

"Özellikle FETÖ’nün bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. İnşallah Maarif Vakfı'nın, TİKA’nın, gönüllü kuruluşlarımızın desteği ile bu terör örgütünü ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için bir tehdit olmaktan çıkaracağız. Diğer seyahatlerimizde olduğu gibi bunda da farklı sektörlerden iş adamlarımız bizimle beraber. İnşallah her üç ülkede düzenlenecek forumlar vasıtasıyla iş adamlarımızı yerel muhataplarla bir araya getirerek iş bağlantıları kurmalarını temin edeceğiz" diye konuştu.

"Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni iş ortaklıklarına ihtiyacımız var"

Ziyaretlerde yeni iş ortaklıkları konularının da ele alınacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de cumhurbaşkanları olarak bu toplantılara bizzat iştirak ederek iş adamlarımızın oradaki heyecanını da arttırmış olacağız. Bu forumların kıta ile son dönemde gelişmekte olan ticari ve ekonomik ilişkilerimize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni iş ortaklıklarına ihtiyacımız var. Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul’da Türkiye-Afrika İş Forumu'nu düzenledik. İnşallah seyahatimizde hem bu formun sonuçlarını görme, hem yeni ortaklıklar kurma imkanı bulacağız. Biz asla tek taraflı kazanmanın peşinde değiliz. Biz kazan kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürme gayretinde olacağız. Afrika ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı esasına dayalı sürdürmenin kararlılığı içindeyiz. Afrika seyahatlerine geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkenin temsilcileri olarak her zaman başımız dik çıktık. Afrikalılar da bizleri bir kardeş gibi muhabbetle bağırlarına basıyor. İnşallah bunu devam ettirecek ticaret, ekonomi, eğitim, turizm, enerji gibi farklı alanlardaki iş birliklerimizi perçinleyeceğiz.”