Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kongre için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik açıdan geldiği noktalara vurgu yapan Erdoğan, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 15 Temmuz gecesinde yaşanılanları hatırlatan Erdoğan, "16 yıl önce partiyi kurduğumuzda neredeydik, şimdi neredeyiz. İhracat 3 bin 500 dolar şu anda 11 bin dolar. İhracatımızın 36 milyar olduğu günlerden bugün tırmandık tırmandık 158 milyar dolara geldik. Bütün bunlarla beraber artık Türkiye dünyadaki biliyorsunuz, en büyük ülkeler arasındaki sıralamada 17. sıraya geldi. Avrupa'da ise 6. oldu. Hedefimiz ilk 10'a girmek. İnşallah bu hızla yola devam edeceğiz. Bu Rabia'ya sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Bunu böyle bilesiniz. Biz insanları makamından, mevkisinden, parasından dolayı değil, yaradılandan ötürü seviyoruz. Farkımız bu. Rabia'mızı anlamayanlar var. Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun bayrak, devlet, millet derdi yok. PKK'lı teröristler ile kol kola varsın yürüsün. O, bu ülkede darbe girişiminde bulunulurken, Bakırköy Belediyesi'ne kaçarak sığınan birisi. Biz halkımız ile birlikte havaalanında omuz omuza neler yapacağımızı konuştuk. Üzerimizden F-16'lar geçiyordu. Sonra ne diyor? 'Darbe olsaydı tankların önüne ilk ben çıkardım.' Geç bunları geç. Senin bunlara kilon yetmez" dedi.

'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır'

Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve onların büyüttükleri elemanları geliyor. Yine bunların hakkına bölgede çalışacak ortak deyince kiralık katil ordusundan ibaret olan PKK geliyor. Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek.