Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye resmen üye oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün sonra AK Parti Genel Merkez binası protokol girişinde Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Sema Yıldırım ile genel başkan yardımcıları ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında, ilişiğini kestiği AK Parti’ye 33 ay sonra tekrar dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşku ile karşılandığı salonda AK Parti üyelik beyannamesini imzaladı.

Erdoğan’ın imzasını ise programı yöneten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş duyururken, Başbakan Binali Yıldırım’ın duygulandığı gözlendi. Salonda Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 ay sonra AK Parti’de

10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oyları ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi ile görevini Ahmet Davutoğlu’na devrederek partisi ile ilişiğini kesmişti. Erdoğan 979 günün ardından tekrar üye olmak üzere AK Parti’ye döndü.

Derya Yetim - Ömer Çetin