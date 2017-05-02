Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye resmen üye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti’ye 979 gün sonra tekrar dönerek parti üyelik formunu imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partiye resmen üye oldu

02 Mayıs 2017 13:30

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün sonra AK Parti Genel Merkez binası protokol girişinde Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Sema Yıldırım ile genel başkan yardımcıları ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında, ilişiğini kestiği AK Parti’ye 33 ay sonra tekrar dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşku ile karşılandığı salonda AK Parti üyelik beyannamesini imzaladı.

Erdoğan’ın imzasını ise programı yöneten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş duyururken, Başbakan Binali Yıldırım’ın duygulandığı gözlendi. Salonda Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 ay sonra AK Parti’de

10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oyları ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi ile görevini Ahmet Davutoğlu’na devrederek partisi ile ilişiğini kesmişti. Erdoğan 979 günün ardından tekrar üye olmak üzere AK Parti’ye döndü.

Derya Yetim - Ömer Çetin

Etiketler: ak parti, cumhurbaşkanı erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!