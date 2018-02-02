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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak’ın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , mimar Bekir Sıtkı Albayrak’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak’ın tabutuna omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrakın tabutuna omuz verdi

02 Şubat 2018 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il yönetim kurulu üyeliği yapan ve dün hayatını kaybeden Mimar Bekir Sıtkı Albayrak(68)’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak’ın tabutuna omuz verdi. Daha sonra Albayrak’ın naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracının yanına gelerek Albayrak’ın acılı ailesi ile bir süre sohbet etti. Cenaze aracına konulan Bekir Sıtkı Albayrak’ın naaşı ardında toprağa verilmek Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü. 

 

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