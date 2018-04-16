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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

16 Nisan 2018 20:35

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg’i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Şam rejiminin Duma’daki kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye’de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.  

 

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