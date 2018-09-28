Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından dün Almanya'ya gelmişti. Dün Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir arayan gelen ve resmi temaslarına da bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılandı. Liderlere heyetlerin tanıtımının ardından iki ülke marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kıtayı selamlamasının ardından Steinmeier ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük ziyareti kapsamında ziyaretinin 2. gününde Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Angela Merkel ile heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakacak. Ziyaretinin 3. gününde ise Merkel ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışına katılacak.

Erdoğan'a Almanya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Erdoğan'ın 29 Eylül'e kadar sürecek olan ziyareti 7 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Mahmut Tosun