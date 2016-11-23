Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanan Stratejik İş Birliği İçin Mutabakat Zaptı Gong Töreni'ne katıldı. İstanbul'un finans merkezi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin büyük yatırımları için en önemli çıkış yollarından biri sermaye piyasalarıdır. İstanbul'u finans merkezi haline getirme projemizi, tüm dostlarımız için önemli fırsattır. Muhalefet üzerime saldırdı. Nasıl olur da siz bu bankaların gene merkezlerini İstanbul'a alırsınız. Yapmayın dünyada paranın, finansın merkezleri vardır. Siyasi merkez farklı, finansal merkez farklıdır. İstanbul gibi bir yerin finans merkezi olmasından doğal ne olabilir. Ticaret burada mı burada, finansı da gelin İstanbul’da yapalım. Çok direndiler. Bu adımı attık devam edeceğiz dedik. İnşaatlar yükseliyor şu anda. Artık İstanbul’un bu noktadaki dünyada merkez ülkelerden biri olan Türkiye’nin İstanbul’da böyle bir merkez şehri olacaktır" diye konuştu.

"Dünyanın borç ve faiz batağında inlediği dönemde kontrolü elden bırakmayacağız"

Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Küresel düzeydeki mevcut sisteme alternatif olarak gördüğüm, kimilerinin katılım bankacılığı, kimilerinin faizsiz finans dediği sistemi güçlendirmek için birlikte çalışmalıyız. Türkiye varlık fonu da finans ihtiyacımız karşılamak konusunda bir diğer önemli aracımız haline dönüşecektir. Bunun da devreye girmesiyle inanıyorum Türkiye ayrı bir gücü yakalayacaktır. 2013 yılında yürürlüğe giren sermaye piyasası kanunu ile gelen yenilikler. Bu kanunla hisse senedi, bono, altyapı gayri menkul ortaklığı gibi çok sayıda imkanı yatırımcıların hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yatırımcılarımız banka kredisi yerine, veya onunla birlikte sermaye piyasası araçlarını kullanarak finansman maliyetini düşürebilirler. Bu hem kamunun finansman yükünün azaltılması, hem özel sektör verimliliği açısından önemli bir imkandı. Bu araçları kullanmak isteyen şirketleri sayısındaki artış, bu yöntemin benimsendiğini gösteriyor. Bu yöntemi geliştirmeli ve desteklemeliyiz. Tüm dünyanın borç ve faiz batağında inlediği dönemde biz hem projeleri hayata geçirecek imkanları zorlayacak, hem kontrolü elden bırakmayacağız. Bunun için konuya bu şeklide yaklaşan ülke ve kurumların işbirliğini önemsiyoruz. Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanacak mutabakatı bu bakımdan değerli bir adım olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Altın borsasını güçlendirelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın borsasının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün İSEDAK toplantısında da ifade ettim. Biz uluslararası camiada para münasebetinde doların baskısı altında kalmamalıyız. Az önce sayın Başbakan yardımcımız doların diğer paralar karşısında nasıl değer kazandığını gösterdi. Bakıyorsunuz dolarizasyonu idare edenler ciddi paralar kazanıyorlar. Ben de bugün dedim ki gelin yeni bir adım atalım. Altın borsasını güçlendirelim. Enstrüman olarak altın üzerinde münasebetlerimizi geliştirelim. En adil enstrüman altındır, bununla yürüyelim. Bize yakışan da olması gereken de budur. Tarihe baktığımız zaman bunu görürüz. Bunda koptuk, şimdi bobini sürüyor basıyor doları buradan kazanıyor. Yorulmuyor, terlemiyor, herhangi bir şey yok. Onun için altın borsasını önemsiyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımız başta merkez bankası olmak üzere daha çok çalışmalı. BİST bu noktada daha fazla çalışmalı. O ayrı bir özgüven verecektir bize. Onun için de bugünkü organizasyonunun inşallah taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Doğan Can Cesur

