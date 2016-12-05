Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de (TUSAŞ TAI) Göktürk-1 uydusunu faaliyete alma töreninde konuştu. Konuşmasına Göktürk keşif gözetleme uydusunun Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Erdoğan, “Bugüne kadar fırlattığımız en gelişmiş görüntüleme uydumuz olan Göktürk- 1 az önce Fransız Guyanası'ndan uzaya gönderildi. Hayırlı olsun. Artık neticelerini gördükçe daha da gururlanacağız. Daha da bunlar bizim iftihar vesilemiz olacak. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah 1 saat içinde Norveç’teki yer istasyonundan alacağız. Bu uydunun üretilmesi ve fırlatılmasında emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Göktürk-1 daha önce gönderilen Göktürk-2'den daha gelişmiş bir uydudur"

RASAT uydusunun 2011 yılında Rusya’dan, Göktürk-2 uydusunun ise Çin’den fırlatıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi Göktürk-1 uydumuzu uzaya göndererek uzay çalışmalarında yeni bir adım daha atmış oluyoruz. Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk-1 daha önce gönderilen Göktürk-2‘den daha gelişmiş bir uydudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ileri teknoloji kabiliyetleriyle hizmet verecek bu uydumuz diğer alanlarda da ülkemize önemli faydalar sağlayacaktır. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme kabiliyetiyle bu uydudan orman alanlarının kontrolünden deniz kirliliğine, doğal afetlerdeki hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine kadar geniş bir yelpazede istifade edilecektir. Bu uydunun kabiliyetleri Türkiye’nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği hedef konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. Şimdi hedefimiz Göktürk- 1’den daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermektir. Savunma sanayimizin ileri teknoloji gerektiren diğer tüm ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi ve üretmesi şarttır. Bu konuda yürütülen çalışmaları biliyorum, takdir ediyorum. Ama daha fazlasını yapmamız gerektiğini de özellikle belirtiyorum. İlgili kurumlarımızın artık tüm çalışmalarını hazır alım yerine kendi tasarım ve üretimimizi esas alan bir anlayışla yürütmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek”

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin son 200 yıllık tarihi bilhassa da hepimizin çok yakından takip ettiği son 32 yıldaki terörle mücadele dönemimiz bizler için çok önemli derslerle doludur. Kıbrıs Barış Harekâtımızda ilk örneklerine rastladığımız askeri ambargolar, terörle mücadele dönemimizde gizli veya açık sürekli karşımıza çıktı. Şimdi yine bazı Batı ülkelerinin, o ülkelere ait firmaların ülkemize belirli askeri ürünleri satmama kararları aldıklarına şahit alıyoruz. Hamdolsun bugün Türkiye 14 yıl öncesine göre savunma sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığını yarı yarıya azaltmış durumdadır. Yüzde 80’den yüzde 40’lara gerileyen bu alandaki dışa bağımlılığımızı inşallah 2023’e kadar büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Her zaman söylediğim bir söz var. Atalarımızdan bizlere miras, ‘kötü komşu insanı hacet sahibi yapar.’ Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Bizi hacet sahibi yapacak. Bu tür engellemeler savunma sanayimizi geliştirme konusundaki azmimizi güçlendiriyor. Bugün uzaya fırlattığımız uydudaki yerli katkı oranı yüzde 20. Bundan sonraki daha gelişmiş uydumuzu en azından tam tersi bir oranla imal edip uzaya göndermeliyiz. İleri teknoloji gerektiren projelerin uzun zaman ciddi kaynak birikim ve sabır istediğini biliyorum. Göktürk-1’in 2009 yılında başlamış bir proje olması bunun en somut bir örneğidir. İhtiyacımız olan tüm alanlarda iyi bir planlama ve doğru tercihlerle kendi kendimize yeterli hale geleceğimiz bir savunma sanayinin süratle tesis edilmesi gerekmektedir. Azmettik, kararı verdik ve silahlı insansız hava aracında olduğu gibi savunma sanayinde dışarıdan alacağımız sınırlı sayıdaki araç fiyatından daha ucuza projenin tamamını finanse etme imkanına sahip olduğumuzu da gördük. Sadece talep etmek yetmiyor. Dost olduğumuz NATO’da beraber olduğumuz birçok dostlardan bırakın silah almayı silahsız İHA’lardan almak istiyoruz, talebimizi kendilerine iletiyoruz. Bugün git yarın gel, en son söyledikleri ne oluyor? ‘Kongreden müsaade çıkmadı.’ Ya biz NATO’da beraber değil miyiz, aynı cephede beraber değil miyiz, bize bu yaptığımız nedir? Sonra silahlarıyla ilgili o konularda yine kendileriyle görüşüyoruz. Dost, oturuyoruz, konuşuyoruz, gülüşüyoruz ama iş neticeye gelince kongreden karar çıkmadı. İşte bunlar bizi sonunda hacet sahibi yaptı. Şimdi artık kendimiz üretiyoruz, hem de çok daha ucuzuna üretiyoruz.”

“Hazır ürün alımına yönelen anlayışın tuzağına bir daha kesinlikle düşmemeliyiz”

“Geçmişte uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı, silah fabrikalarımızı kapatıp, hazır ürün alımına yönelen anlayışın tuzağına bir daha kesinlikle düşmemeliyiz” diyen Erdoğan, “Kayseri aslında aynı zamanda uçak mezarıdır o topraklar biliyor musunuz? Oralara gömmüşlerdir uçakları. Üretilenleri oralara gömmüşlerdir. Biz siyasi irade olarak bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. TSK’da da aynı kararlılığı görmekten memnuniyet duyuyorum. İnşallah çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor. Özel sektörümüzle, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla hep birlikte el ele vererek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımıza inanıyorum. Bugün gerçekten coşkuluyum, duyguluyum. Zira az önce yaşadığımız an, heyecan, bizler için farklılık arz ediyor. Genelkurmay Başkanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, TUSAŞ, ASELSAN ve TÜBİTAK’ta bu projenin başarısı için görev yapmış olan herkesi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Pelin Üzek - Abdullah Sarıca - İlker Turak