Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

Yarın gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kempinski Atlantik Otel'de Angela Merkel'i kabul etti. TSİ 21.36'da başlayan basına kapalı görüşme sona erdi. Görüşmenin gündeminde mülteci sorunu, ikili ilişkiler, Deniz Yücel, Türkiye'deki insan hakları ihlali konuları yer aldı.

Erdoğan, Türk politikacıların Almanya'da konuşma hakkının ellerinden alınmasını eleştirdi. İki ülkenin dostluğuna zarar vermeyen makul ilişkiler içinde olmak istediklerini belirten Merkel ise Türk-Alman ilişkilerinin iyi olmasını kalpten istediğini ifade etti. Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert görüşme talebinin Türkiye'den geldiğini belirtti.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Erdoğan, görüşmenin ardından otel önünde görevlilerle selamlaştı.

Erdal Altuntaş



