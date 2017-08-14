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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor |Ak Parti'de 16. yıl heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yıl dönümü programında konuşma yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankarada konuşuyor |Ak Partide 16. yıl heyecanı

14 Ağustos 2017 21:20

AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılı için yapılan kutlama etkinlikleri başladı. Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 6 bin davetli katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

-AK Parti'nin 16. yılını kutluyoruz ama Ak Parti'nin davası binlerce yıllık geçmişe dayanıyor.

- Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyütmüş olmamız davamıza layıkıyla hizmet ettiğimizin kanıtıdır.

- Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, teknolojiye önem veren bir ülke olarak küresel rekabette daha iddialı hale geliyoruz.

- Ak Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. Ak Parti tüm vatandaşlarımızın kalbine dokunmuş bir partidir.

Etiketler: recep tayyip erdoğan


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