Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor |Ak Parti'de 16. yıl heyecanı

AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılı için yapılan kutlama etkinlikleri başladı. Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 6 bin davetli katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

-AK Parti'nin 16. yılını kutluyoruz ama Ak Parti'nin davası binlerce yıllık geçmişe dayanıyor.

- Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyütmüş olmamız davamıza layıkıyla hizmet ettiğimizin kanıtıdır.

- Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, teknolojiye önem veren bir ülke olarak küresel rekabette daha iddialı hale geliyoruz.

- Ak Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. Ak Parti tüm vatandaşlarımızın kalbine dokunmuş bir partidir.