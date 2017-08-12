Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da Milli Tekvandocu Nur Tatar’ın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da Milli Tekvandocu Nur Tatar’ın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari’nin Antalya’da düzenlenen düğününe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalyada Milli Tekvandocu Nur Tatarın düğününe katıldı

12 Ağustos 2017 22:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta’da Organize Sanayi Bölgesi'nde Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışı, toplu açılış töreni, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ve Isparta Şehir Hastanesi’ni ziyaret ettikten sonra akşam saat 21.00’da havayoluyla Antalya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari’nin düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, düğünde yaklaşık olarak saat kaldıktan sonra Belek Turizm bölgesinde yer alan konaklayacakları otele hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 14.30’da EXPO 2016'da bulunan Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en büyük konferans salonunda Antalya AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılacak. 

Adem Akalan - Sabri Çağlar
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güney kore


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç