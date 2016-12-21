Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladığı Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, dedesinin Çanakkale’de şehit olduğunu söyleyen Arnavut gazeteciyi alkışladı.

“Arnavut milletini severiz, kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz”

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile yaptıkları ikili ve heyetlerarası görüşmelerde neler konuştuklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arnavutluk ordusunun uluslararası görünürlüğüne, eğitimine ve modernizasyonuna katkımız bundan sonra da devam edecektir. Arnavutluk’un AB ile bütünleşme sürecinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Son dönemde özellikle yargı reformu kapsamında atılan adımların katılım müzakerelerine başlanması ile sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Arnavutluk’un AB’ye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Arnavutluk Balkanlar’ın barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir. Son yıllarda Arnavutluk’un bu yolda, başta Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi olmak üzere izlediği yapıcı politikayı taktirle izliyoruz” dedi.

Arnavutluk’la ikili ticaret hacminin geçen yıl 300 milyon doları aştığını ve bu rakamın yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan, “Serbest ticaret anlaşmamızın yatırımlar, hizmetler ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini, bu sayede ekonomik ilişkilerimizde yeni bir sıçrama yaşanmasını temenni ediyoruz ki yakında Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanımız bir Arnavutluk ziyareti yapacaktır. İkili ticaret hacmimizin en kısa süre en az 1 milyar dolara çıkması hedefimizdir. Bilhassa her iki ülkenin milli güvenliği için tehdit oluşturan FETÖ ile mücadele konusu görüştük, bu konudaki bizlere verdiği destek sebebiyle Sayın Nişani’ye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye’ye tehdit teşkil eden unsurlardan arındırılması bizim de haklı beklentimizdir. Terörle mücadele ve güvenlik alanında Arnavutluk Emniyeti ile verimli bir işbirliği içindeyiz. Ülkemiz terörle ve organize suçlarla mücadeledeki tecrübelerini Arnavutluk ile paylaşmaktadır. Bu alanda eğitim programları düzenliyoruz, bundan sonra da bu işbirliğini geliştireceğiz. Ülkemizde yaşayan Arnavut kökenli kardeşlerimiz bizler için birer kültürel zenginliktir. Tiran ve İşkodra’daki Yunus Emre Enstitülerimiz ile Ankara’daki Şemsettin Sami Frasheri Arnavut Kültür Merkezinin faaliyetlerinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. 13 Mayıs 2015 tarihinde değerli dostum Nişani ile temelini attığımız Tiran Namazgah Camisi hızla yükseliyor. Namazgah Camisi iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun bir nişanesi olacaktır. İnşallah ortak gayretlerimizle bu camiyi kısa sürede bitirip kardeşlerimize hediye edeceğimize inanıyorum. Kosova’nın tanınması, uluslararası ve bölgeler örgütlerde yer almasına yönelik desteğimiz sürecektir. Önümüzdeki hafta da Kosova Cumhurbaşkanı misafirim olacaktır. Bu gelişmeleri onunla da gözden geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal’in söylediği gibi, biz Arnavut milletini severiz, kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz” diye konuştu.

“Bu ülkede onlar hiçbir zaman ayrılık sebebi olmamıştır”

Türkiye’de yaşayan Arnavut kökenli vatandaşlara yönelik sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, “Ülkemde gerek vatanımın gerek milletin kalkınmasındaki gayreti, yeri neyse Arnavut vatandaşlarımın yeri aynı. Özellikle doğup büyüdüğüm mahallede benim çok Arnavut komşularım vardı. Onlarla birlikte büyüdük. Hatta Allah rahmet etsin, bizim bir Suat ablamız vardı, Arnavut, onun elinde büyüdüm diyebilirim. Öyle kaynaşmıştık. Bulunduğumuz bölge bostanlıktı. Oralarda Arnavut kardeşlerimiz vardı. O günden bugüne tanıdığım, bildiğim ve şuana kadar ülkemde onların olumsuz hiçbir şeyini görmedim. Hep dayanışma içinde olduk, bugünlere beraber geldik. Bundan sonra da aynı sevgi ve saygı içinde geleceğe yürüyeceğiz. Kısacası bir sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. İstanbul Bayrampaşa, Küçükçekmece bütün Arnavut vatandaşlarımızın huzurlu olduğu yerlerdir. Kendilerinden memnunuz, bu ülkede onlar hiçbir zaman ayrılık sebebi olmamıştır” dedi.

Arnavut muhabirin “Türkiye ile benim bir bağım var. Benim dedem Çanakkale Savaşında şehit düştü. Ben onun torunuyum, takım komutanıydı o zaman. Onun evinin kalıntıları Kırklareli’de bulunuyor” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabire alkışlayarak karşılık vererek ”Allah rahmet eylesin” dedi.

“Türk halkına kucak açtıkları için teşekkür ederim”

İkili ve heyetlerarası yapılan görüşmelerde neler konuştuklarını anlatan Cumhurbaşkanı Nişani, “Son zamanlarda güvenlik ve barış bağlamında meydana gelen bizim ülkemizde ve bölgede meydana gelen olayları konuştuk. Menfur terör saldırılarından dolayı başsağlığı diledim. Arnavutluk’un dayanışma içinde olduğunu belirttim. Rus Büyükelçi’ye yapılan saldırı korkakça yapılan bir hareket ve Arnavutluk bunu şiddetle kınıyor. Rus makamlarına da başsağlığı diliyorum. 15 Temmuz’da yapılan girişimi, demokratik olarak seçilen Türk hükümetini yıkmak isteyen, Sayın Cumhurbaşkanına dayanışma duygularımızı ifade ettim. Suriye’deki mülteciler konusunda konuştuk. Türkiye olağanüstü bir durum ile karşı karşıyadır. Bu herkes tarafından desteklenmesi gereken bir çabadır. Bugün yaptığımız görüşmelerde bu konuya da değindik” dedi.

Nişani, her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da konuştuklarının altını çizerek, Arnavutluk Emniyet Teşkilatına ve TİKA aracılığı ile verilen diğer yardımlardan dolayı teşekkür etti. Nişani, iki ülke arasındaki istihbarat birimlerinin ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasında ortak bir irade olduğunu söyledi. Nişani, “Türk halkına Arnavutlara kucak açtıkları için teşekkür ederim. Arnavutlar her zaman Türkiye’de kapıyı açık buldular. Ben bugün Türk halkının Arnavutları kabul etmesi, Türkiye gelen Arnavutlara kucak açtıkları için teşekkür ediyorum. Ben bugün gururlu hissediyorum kendimi, Arnavut kökenli Türkler buraya tamamen entegre olmuş, yaşadıkları ülkeye katkı veriyorlar. Türkiye’deki Arnavut topluluk iki ülkenin dostluk köprüsü oldu. Daha iyi ilişkilerin gelişmesi için teşvik edici bir unsur olacaktır” diye konuştu.

Derya Yetim

