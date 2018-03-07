Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Artvin’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Doğanay ile Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’ye tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Pelin Üzek Kılıç
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Artvin’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Doğanay ile Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’ye tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Pelin Üzek Kılıç
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan