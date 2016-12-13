Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran’a yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Kendisini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Baran, geçen Perşembe günü mazbatalarını alarak göreve başladıklarını söyledi. Baran, ATO’nun yeni yönetimi olarak hızla uygulamaya koyacakları projeler hakkında Cumhurbaşkanı’na detaylı bilgiler verdi.

ATO olarak ekonomik cephede teyakkuzda olduklarını bildiren Baran, "ATO olarak büyük Türkiye için göreve hazırız. Bizler ülkemiz güçlü olunca güçlü olacağımızı biliyoruz. Sancılı bir coğrafyada, dışarıdan uzanan eller tarafından ekonomik ve siyasi açıdan kıskaca alınmaya çalışıldığımızın farkındayız. İş alemi olarak birlik ve bütünlüğümüz için, güçlü ekonomi için, bağımsız Türkiye için canla başla çalışacağız" dedi.

