Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Taha Akgül’ü tebrik etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Musa Erdoğan
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Musa Erdoğan
Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
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