Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Taha Akgül’ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Taha Akgülü tebrik etti

05 Mayıs 2017 23:49

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.  

Musa Erdoğan

Etiketler: Avrupa Şampiyonası, cumhurbaşkanı erdoğan, taha akgül, tebrik etti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!