TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dikkat edin Türkiye ne zaman güvenlik sorunları ile karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurma ile ilgili çağrılan, döviz ve faiz manipülasyonları, üreticileri ürkütmeye yönelik taktikler beraberinde zuhur ediyor" açıklamasında bulunarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ekonomik terör yattığını söyledi. Erdoğan "Hepimizin aynı gemide olduğunun farkında olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini devirmeye çalışanlara destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarımız Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ, PKK’nın başını tamamen ezmeden, güvenle ve tam kapasite ile yoluna etmekte zorlanacağımızı gösteriyor"

İstişarenin önemine değinen ve "Sizlerin ülkemize, şehirlerimize ve sektörlerinize ilişkin görüşleri bizim için kıymetlidir. Türkiye’nin büyümesinde yaptığımız istişarelerin büyük katkısı vardır. Bundan sonra yapacağımız işbirliği 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürüyüşümüzü hızlandırmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ihanet çetesinin Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi konusunda işadamlarından hassasiyet göstermelerini istedi. Erdoğan "Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden, güvenle ve tam kapasite ile yoluna etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Sadece kendiniz için değil, ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır" dedi.

"Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebiliriz'

Türkiye’nin yeni İstiklal Mücadelesi verdiğinin altını çizen Erdoğan "Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birisini veriyor. Biz buna ‘yeni İstiklal Mücadelesi’ diyoruz. Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her alanda yoğun saldırı altındayız. Suriye ve Irak’ta ülkemizin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik bir terör koridoru inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli ya da açık destekleniyor. Terör örgütleri malum merkezlerden aldıkları güç ile ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütünün 6-7 Ekim olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya koyduğu strateji kendi aklı, kendi imkanlarının ürünü değil. Yine DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı ya da yapmaya çalıştığı eylemlerin akıl ve mantık ile izah edilebilecek bir tarafı yoktur. Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapiste’ serzenişinde bulunanların niyetleri de gayet açıktır" diye konuştu.

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor sanıyorsunuz

Türkiye’nin güvenliğinden öte istiklalini ve istikbalini hedef alan bu saldırıların tamamın ekonomi ayağı ile birlikte yürütüldüğünün altını çizen Erdoğan "Ben buna ‘ekonomik terör’ diyorum, ‘ekonomik terörün aktörleri’ diyorum. Dikkat edin Türkiye ne zaman güvenlik sorunları ile karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurma ile ilgili çağrılan, döviz ve faiz manipülasyonları, üreticileri ürkütmeye yönelik taktikler beraberinde zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor sanıyorsunuz. Ortada yatan, kesinlikle bir ekonomik terör estirmek suretiyle ‘acaba bir Türkiye’yi nasıl ürkütürüz’ gayreti içine girdiler. İstediklerini alamadılar, iddia ediyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz dik, sağlam duralım. Derecelendirme kuruluşları bu milletin girişimcisinin kaderini belirleyemez, bu kaderi siz belirleyeceksiniz. Şunu da bilin, bu kaderin üstünde de bir kader vardır, biz buna da inanıyoruz. Bazı çevrelerin de sırf kendi siyasi çıkarları uğruna bu koraya katılıklarını görüyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunun farkında olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini devirmeye çalışanlara destek veriyor. Milletimiz tüm bu oyunları görüyor" açıklamasında bulunarak tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet vurgusu yaptı.

Derya Yetim-Goncagül Özcan

