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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu” hattının açılışına katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanda

30 Ekim 2017 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu” hattının açılışına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Eşi Emine Erdoğan’ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyubov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demiryolu hattının açılışının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle tren yolculuğu yaparak Alat istasyonuna varacak. Erdoğan, sonrasında liderle akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerini yarın gerçekleştirmesi bekleniyor. 

 

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