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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de

Temaslarda bulunmak üzere Bahreyn’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreynde

12 Şubat 2017 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn’e geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak TSİ 18.15 sıralarında Bahreyn’e geldi. Erdoğan, Sakhir askeri Havalimanında Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife, Bahreyn Başbakanı Halife Bin Salman Al Halife, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid Bin Ahmed Al Halife, Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik çalışanları tarafından karşılandı.

Erdoğan daha sonra Sakhir Sarayı’nda Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife tarafından da resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Bahreyn Kralı daha sonra baş başa görüşmeye geçti. 


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