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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Zeybekci'nin kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızının düğününde nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan, gelinden 4 çocuk sözünü aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Zeybekcinin kızının nikah şahidi oldu

19 Ağustos 2017 23:33

AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızının düğününe katılarak, nikah şahitliğini yaptı.

Nihat-Ayşen Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci'nin Seval-Sait Özkan çiftinin oğulları İbrahim Özkan ile hayatını birleştirdiği nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli eski ve yeni milletvekillerinin yanı sıra iş ve ekonomi dünyasından bin 100 davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydığı nikahın şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov yaptı.

Nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, geline seslenerek, "Fatma 4 kardeş inşallah annesinden babasından geri kalmaz. Güçlü bir ailenin temelini atıyorlar inşallah. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Kadınlar evlilik cüzdanının yerini unutmaz" dedi. Erdoğan, daha sonra geline evlilik cüzdanını teslim etti.

Yaklaşık 3 saat düğün merasiminde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer protokol üyeleri Denizli’den ayrıldı. 

Harun Erdoğdu - Medeni Topaloğlu - İsa Akar

Etiketler: ak parti, Nihat Zeybekci, recep tayyip erdoğan


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