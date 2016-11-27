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Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesiyle denize açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de balıkçı teknesini ziyaret etti. Tekneyle denize açılan Erdoğan, telsizden balıkçılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesiyle denize açıldı

27 Kasım 2016 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesiyle denize açıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ava çıkan balıkçı teknelerini ziyaret etti. Tarabya'da tekneye binen Erdoğan, balıkçılarla denize açıldı. Yaklaşık bir saat teknede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların sorunlarını dinledi. Telsizden denizdeki balıkçılara da seslenen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı kardeşiniz Recep Tayyip Erdoğan sizlere sesleniyor. Rastgele diyorum, kazancınız bol olsun, geleceğiniz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı. Bir balıkçının Erdoğan'a telsizden "Sayın Cumhurbaşkanım bereketinle geldin, ayağın uğurlu geldi" demesi teknede gülüşmelere neden oldu.

Balıkçılarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inerken de birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
 


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