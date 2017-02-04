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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Kocamaz’ı ziyaret etti

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye’sini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Kocamazı ziyaret etti

04 Şubat 2017 12:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışı için geldiği Mersin’de, törene gitmeden önce bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan, Kocamaz ile birlikte kendisini karşılayan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Sarıkeçili Çocuklar Projesi” kapsamında Mersin’de bulunan çocuklara satranç takımı hediye etti.

Daha sonra Kocamaz’ın makamına geçen Erdoğan, burada Başkan Kocamaz’dan kent ile ilgili brifing aldı. Özellikle 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan üreticilerin sıkıntılarına dikkat çeken Kocamaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları da aktardı.
Ziyarette, Kocamaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Silifke’ye özgü el dokuma kilim, Çamlıyayla iğne oyası örtü, kristal kaideli bayraklı isimlik ve Osmanlı tuğra oymalı ahşap tablo takdim ederken, Erdoğan da Kocamaz’a çini tabak hediye etti. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı, Mersin Şehir Hastanesi


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