Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da konuştu

Erdoğan, “Bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşın kanını dökerken, kızların namusuna musallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar itiraz etmediler. 13-14-15 yaşlarındaki yavrular, kızlara dağda silah eğitimi vermiyorlar mıydı? Artık bunların önüne geçiyoruz ve geçeceğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin feryadını duymadılar. Aydınlara sesleniyorum, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız yıllarca terör baskısı altında yaşarken bunların aklına özgürlük, hak, hukuk hiç gelmedi. Bugün terör örgütü Afrin’den camilerimize saldırırken, yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu? Bunların özgürlükle ilgili bir derdi yok, kendilerine peşkeş çekilen kaynakların millete aktarılmasından rahatsızlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Batman İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katıldı. Batman Atatürk Spor Salonunda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’ın diriliş hamlesi yaptığını söyledi. Erdoğan, “Batman bir diriliş muştusunu bize veriyor. Buradan tüm Batman’a sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün karşımda meydanda ‘teröre hayır kardeşliğe evet’ diyen, iradesine sahip çıkan bir Batman gördüm. Batman refahın şehri olduğunu bir kez daha haykırıyor. Unutmayın ben de Batman'la beraberim. Hiçbir zaman kopmadık, kopmayacağız. Çünkü Batman kardeşlik, dayanışmanın şehri olduğunu bugünkü tabloyla gösteriyor. Biz ana muhalefet gibi sandıkta istediğini almayınca millete hakaret eden bir parti değiliz. Sıkıntıyı vatandaşta görmedik, önce kendimizi hesaba çektik, eksikliği kendimizde aradık. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek oy toplayan partilerden de olmadık. Daima milletimizi ikna ederek, gönül dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun için seçimleri sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazandık. Milletimiz, onlara hizmet ettiğimiz için buraya getirdi. Lügatimizde bıkkınlık asla olmadı. Milletimize darılma asla yoktur. 2002’den beri onca zaferin sırrı işte budur. Rabbimiz 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' diyor. Demek ki Batman’da daha iyi çalışmamız lazım. 2019 seçimlerine kadar eksikliğimizi gidererek her zamankinden daha çok çalışarak inşallah Batman’da hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız. Batman’da yeni bir heyecanla ilk günkü aşk ve sevda ile yola devam ediyoruz. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece demiştik, gideceğiz gündüz gece, durmak yok yola devam. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız Batman? 2019 yılına kadar durmadan çalışacağız. Türkiye AK Parti ile beraber yepyeni bir siyaset anlayışıyla tanışmıştır. Bunun adı özgürlük siyasetidir. Hizmet eser, proje siyasetidir. Türkiye AK Parti öncesinde daha önce telaffuz edilemeyen sorunların üzerine gitmiş ve çözmüştür” diye konuştu.

“Teröristlerin nefesini keseceğiz”

Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeye ihanet eden teröristlerin nefeslerini keseceklerini söyledi. Erdoğan, “15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar, darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklardır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek benim vatandaşımın nefesinin kesilmesidir. Bu mücadeleyi böyle vereceğiz. Özgürlük alanlarını genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bunların asıl sıkıntısı kendi ellerindeki yetkinin milletin eline geçmesidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ihanet edenlerin sıkıntısının ellerindeki yetkilerin alınarak millete verilmesinden kaynaklandığını söyledi. Erdoğan, “10 yıllar boyunca milletin kanını emen baronlardan herkes şikayetçi. Türkiye’yi yurt dışına şikayet edenleri biz çok iyi biliriz. Bunların ağzına aldıkları barışla hiç alakasının olmadığını biz iyi biliriz. Neler yaptılar neler yapıyorlar hepsi bizim kaydımızda var. Bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmesidir, bu onları rahatsız ediyor. Kendilerine peşkeş çekilen kaynakların millete aktarılmasından rahatsızlar. Batman’da havalimanı olmadığını hatırlıyorum. Ama şimdi Türkiye’nin en modern terminal binasından biri, bir havalimanı burada var. Artık duble yollarımız, üniversitemiz burada, hangi iktidar yaptı. AK Parti iktidarı yaptı. Batmanlı gençlerin dağa değil, okula gitmesi bunların işine gelmiyor. Bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşın kanını dökerken, kızların namusuna musallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar itiraz etmediler. 13-14-15 yaşlarındaki yavrulara, kızlara, dağda silah eğitimi vermiyorlar mıydı? Bunların artık önüne geçiyoruz ve geçeceğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin feryadını duymadılar. Aydınlara sesleniyorum, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız yıllarca terör baskısı altında yaşarken bunların aklına özgürlük, hak, hukuk hiç gelmedi. Bugün terör örgütü Afrin’den camilerimize saldırırken, yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu” ifadelerini kullandı.

CHP’ye sert tepki

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye de yüklenen Erdoğan, CHP genel başkan yardımcısının ÖSO için sarf ettiği sözleri kınadı. Konuşması sık sık ‘Bizi Afrin’e gönder’ sloganları ile kesilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce başkomutan olarak kendisinin gideceğini, ardından da milletin geleceğini söyledi. Erdoğan, “Önce ben gideceğim, siz de benimle beraber geleceksiniz. 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan' diyor şair. Emperyalistlerin uşağı olmuş, teröristlerin uşağı olmak yerine devlet ile omuz omuza gelmiş Suriyeli insanlarımıza saldırıyorlar. CHP genel başkanının Özgür Suriye Ordusu için kullandığı ifadeyi ben kullanamam. CHP’nin ahlaksız temsilcileri de onları terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. ÖSO kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana. Kolunda fors olarak Türk bayrağı var. PYD’nin kolunda ne var? ABD bayrağı var. PKK’nın malum kim var biliyorsunuz. Bu CHP işte budur. Aynı şekilde CHP’nin diğer temsilcileri de aynı durumda ama benim halkım bunları görüyor. Terör örgütünün propagandaya çevirdiği gazetelerinde ikiyüzlülük yapanlara benim halkım cevabını verecek” diye konuştu.

“Bu ülkeyi kanı bozuklara bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Millete silah doğrultan eli kanlı terör örgütlerine kalemşörlük yapacaklara bu topraklar bırakılmayacak kadar değerli ve kutsaldır. Türkiye 80 milyon vatandaşın tamamına aittir. Buradan özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum, lütfen ırkçılığa düşmeyin, kavmiyetçilik lütfen yapmayın. Zira Rabbim bizi kabileler, kavimler halinde yarattı ama hiçbir kavmin bir diğer kavme üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir. Kim Allah’a daha yakınsa üstün odur. Biz birbirimizi Türk, Kürt, Çerkez olduğu için değil, sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Kula kul olmayacağız, biz sadece Allah’a kul olacağız. Rabbim Fatiha suresinde ‘Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz’ diyor. Bizim yardım kapımız Allah’tır o bize yeter. Bu ülke bir asır önce Çanakkale’de olduğu gibi bugün de ana kuzularına kına yakarak cepheye gönderen bir millettir. Bu ülke ‘Canı canını bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyen vatan aşıklarınındır. Kimsenin bu ülkede terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz. Hiçbir ülke kendi vatandaşının kanını döken ve bunlara destek olanlara müsaade etmez. Marjinal örgütlerin hücre evine dönüşmüş kimi meslek odalarına da müsaade etmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında hangi fitne kazanlarını kimlerin kazdığını iyi biliyoruz. Ne terör örgütlerinin ne de onlara piyonluk yapan sözüm ona siyasetçi aydınların bizim hedeflerimize ulaşmamıza engel olmalarına izin vermeyeceğiz. Kirli senaryolarını başlarına geçireceğiz. Peygamberimiz ne buyuruyor; ‘Halka hizmet hakka hizmettir.’ Biz bunu kendimize emir sayarak 15 senedir millete hizmet ediyoruz. Bu vatana aşkla, tutkuyla bağlıyız. Oy versin vermesin önemli değil, biz ülkemize hizmet edeceğiz. Mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacağız. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu milleti en güzel hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. Son 15 yılda bu kararımızda çok ciddi mesafeler aldık. IMF kapılarından sıraya giren bir Türkiye vardı, 23.5 miyar dolar borcumuz vardı IMF’ye bunu sıfırladık ve IMF bizden borç ister duruma geldi. 36 milyon dolar olan ihracatımız 158 milyar dolara geldi. Üzerinde bayrağımızı taşıyan pasaportun itibarını biz arttırdık. Birçok alanda adımlar atarak yolumuza devam ettik. 15 yılda Batman’a 12 milyar lira yatırım yaptık. Hasankeyf’te yaptığımız barajı birileri istemiyordu. Kimler istemiyordu, teröristler bu barajı yapmamızı istemiyordu. Çünkü Hasankeyf barajı onların terör mücadelesinde yolunu kesen önemli bir projeydi. Çok ciddi bir harcama yaparak bunu yaptık. Artık Hasankeyf bir baraj olmuyor, bir deniz oluyor. Etrafında farklı bir ilçe yapıyoruz. Bu proje hızla devam ediyor. Ilısu barajı bittiğinde yılda 400 milyar kilovatın üzerinde enerji üreterek ekonomimize büyük katkı sunacaktır. Biz yan gelip yatmadık, teröristler ülkemizin yolunu kesme yolunda, biz de hizmet yolundayız. İş makinelerinin yakıldığı, şantiyelerin yıkıldığı bölgeye ne turist gelir ne yatırım gelir. Çünkü insanlar gideceği yerde huzur arar bunlar olmadan kimse gelmez. Bu süreçte bize ciddi işler düşüyor. Terör meselesini artık gündemimizden çıkarmamız lazım. Son birkaç yılda çok ciddi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşlarımız ile güvenlik kuvvetlerimizi birbirinin karşısına getirmesine müsaade etmedik. Afrin’de de tek bir sivilin kılına zarar gelmesin diye çok titiz çalışmalar yapıyoruz. Çukur eylemlerini biliyorsunuz o ne zulümdü. O çukurları kapattık yeniden hizmet vermeye başladık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde salondakilerin ayağa kalkmasını isteyerek, hep birlikte Afrin ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Osman Arslan - Sevban Sevkal - Hüseyin Sakar

