Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili siyasetçilere suikast düzenlenmesi ile ilgili olarak, "Bu ülkede Kürt olmaktan başka günahı olmayan, onları istemediği bir siyasi partide görev yaptığı için öldürmeye teşebbüs edenler bedelini ağır ödeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

11 Ekim 2016 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili siyasetçilere suikast düzenlenmesi ile ilgili olarak, “Daha farklı bir strateji ile terörle mücadele üzerine gideceğiz. Bu ülkede Kürt olmaktan başka günahı olmayan, onları istemediği bir siyasi partide görev yaptığı için öldürmeye teşebbüs edenler bedelini ağır ödeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. Avrasya İslam Şurası'nda yaptığı konuşmada AK Partili siyasetçilere suikast düzenlenmesi ile ilgili olarak, “Bunlara sorduğunuz zaman bizim sivillerle işimiz yok diyorlar. 2013’de sokağa halkı çağırarak 53 kişinin ölümüne, Yasin Börü yavrumuzu 3. kattan atmak suretiyle şehit edenler kim. Yine aynı örgüt mensuplarıydı. Şimdi de aynen bunları yapmaya çalışıyorlar. Stratejimiz bundan sonra bu olmayacaktır. Terörle mücadelede içeride de stratejimiz bu olmayacak. Daha farklı bir strateji ile terörle mücadele üzerin gideceğiz. Bu ülkede Kürt olmaktan başka günahı olmayan, onları istemediği bir siyasi partide görev yaptığı için öldürmeye teşebbüs edenler bedelini ağır ödeyecektir. Bundan sonraki süreç bu noktada da çok farklı olacak” ifadelerini kullandı. 

Sadık Kahraman

Etiketler: 9. Avrasya İslam Şurası, cumhurbaşkanı erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!