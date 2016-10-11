Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili siyasetçilere suikast düzenlenmesi ile ilgili olarak, “Daha farklı bir strateji ile terörle mücadele üzerine gideceğiz. Bu ülkede Kürt olmaktan başka günahı olmayan, onları istemediği bir siyasi partide görev yaptığı için öldürmeye teşebbüs edenler bedelini ağır ödeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. Avrasya İslam Şurası'nda yaptığı konuşmada AK Partili siyasetçilere suikast düzenlenmesi ile ilgili olarak, “Bunlara sorduğunuz zaman bizim sivillerle işimiz yok diyorlar. 2013’de sokağa halkı çağırarak 53 kişinin ölümüne, Yasin Börü yavrumuzu 3. kattan atmak suretiyle şehit edenler kim. Yine aynı örgüt mensuplarıydı. Şimdi de aynen bunları yapmaya çalışıyorlar. Stratejimiz bundan sonra bu olmayacaktır. Terörle mücadelede içeride de stratejimiz bu olmayacak. Daha farklı bir strateji ile terörle mücadele üzerin gideceğiz. Bu ülkede Kürt olmaktan başka günahı olmayan, onları istemediği bir siyasi partide görev yaptığı için öldürmeye teşebbüs edenler bedelini ağır ödeyecektir. Bundan sonraki süreç bu noktada da çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Sadık Kahraman