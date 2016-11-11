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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarusa gitti

11 Kasım 2016 08:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'Tur' ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti Minsk'e Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Belarus'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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