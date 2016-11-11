Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk’te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarusda resmi törenle karşılandı

11 Kasım 2016 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus’da resmi törenle karşılandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Belarus’a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde “TUR” uçağı ile başkent Minsk’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı’nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Lukaşenko daha sonra ikili görüşmeye geçti. İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Minsk Camisi’nin de açılışını yapacak. Lukaşenko, ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi de beklenen Erdoğan daha sonra Türk-Belarus İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Minsk temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu eşlik edecek.
 

Etiketler: Belarus Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!