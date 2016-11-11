Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Belarus’a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde “TUR” uçağı ile başkent Minsk’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı’nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Lukaşenko daha sonra ikili görüşmeye geçti. İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Minsk Camisi’nin de açılışını yapacak. Lukaşenko, ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi de beklenen Erdoğan daha sonra Türk-Belarus İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Minsk temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu eşlik edecek.

