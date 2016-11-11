Belarus’a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte Minsk Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Avrasya bölgesinden dini temsilciler de katıldı. Törende konuşan Erdoğan, tarihi bir ana şahitlik edildiğini kaydederek, caminin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu ibadethanenin aynı zamanda Türk-Belarus dostluğunun da simgelerinden biri olacağını ifade eden Erdoğan, “Belarus farklı köken, inanca sahip insanların aynı çatı altında huzur ve barış içinde yaşadığı bir ülkedir. Burada farklılıkların bir tehdit ve tehlike olarak değil, büyük bir zenginlik olarak görüldüğüne şahit oluyoruz. Dinleri, kültürleri, inançları farklı olan insanlar aynı ortak gelecek vizyonuyla Belarus’un istikrarı, büyümesi, uluslararası alanda hak ettiği alanda yerini alması için var gücüyle çalışıyor. Belarus’un bu özelliğinin bilakis içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde çok değerli olduğunu biliyorum. Bu güzel manzaraya maalesef dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkün değil. Avrupa ülkelerinin bir kısmında hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük, kendinden olmayanı düşman görme gibi hastalıklar adeta veba gibi yayılıyor. Sırf kimliği, kılık kıyafeti, inancı farklı olduğu için insanlar ayrımcı politikaların, şiddetin muhatabı olabiliyor. Bilhassa canlarını kurtarmak, kendilerine güvenli bir gelecek kurabilmek için dünyanın çalkantılı bölgelerinden kaçan mazlumların Avrupa kapılarına dayandıkları, burada yaşadıkları dramları hepimiz izliyoruz. Türkiye olarak 6 yıldır Suriye ve Irak’tan ülkemize gelen mültecileri burada anlatacak değilim. Onlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü inancımızın gereği budur. Bombalar altından kaçan insanlara kapılarımızı kapatamayız. Ben açılışını yaptığımız bu cami kendisinin ülkesindeki Müslümanları sahiplendiğini, Sayın Lukaşenko’nun bu noktadaki hassasiyeti sebebiyle şahsım ve milletim adına kendilerini kutluyorum Belarus halkının turizmde en önemli destinasyon olarak ülkemizi görmesinin de aramızda halklarımızın kaynaşması bakımından ne kadar önemli olduğunu ifade etmeyi görev telakki ediyorum" dedi.

Minsk Camisi

Belarus’un başkenti Minsk’te inşa edilen caminin yapımına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2014 yılında başlandı. Yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı Belarus’a Türkiye tarafından bir hediye olarak inşa edilen caminin tarihi 15'inci. yüzyıla dayanıyor. İlk olarak ahşap olarak inşa edilen cami, 1890 yılında mevcut görünümünde yığma olarak yapılırken, rejim değişikliği ve tarihi süreçte faklı amaçlar için kullanılan cami yerine otel yapılması maksadıyla 1962 yılında yıkıldı.

Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Belarus’ta, 1994 yılında Müslüman Birliği kuruldu. Bölge Müslümanlarının talebi doğrultusunda yıkılan caminin yeniden yapılması için girişimler 2003 yılında başladı. 15 bin yerli Tatar Müslüman ile toplam 100 bin Müslüman’ın yaşadığı Belarus’ta caminin yapımına 2014 yılında başlandı. Cami, aslına uygun olarak projelendirildi. Ayrıca camiye bir kat daha ilave edilerek Müslümanların ihtiyacını karşılayacak bir merkez olarak tasarlandı. Konferans salonu, İslam eserlerinin sergilendiği bir salon, Ramazan aylarında program yapmaya uygun şekilde tüm donanımları ile inşa edildi. Giriş katında konferans salonu, sergi salonu-fuaye, abdesthaneler, bilgisayar odaları bulunan caminin mimarisi Tatar izlerini taşırken, Diyanet Vakfı iştiraklerinden KOMAŞ A.Ş tarafından Ankara’da yapılan mihrap, minber, kürsü ile halı, tezyinat çalışmaları da klasik Osmanlı izlerini yansıtıyor. Camii külliyesi toplam inşaat alanı olarak yaklaşık 2 bin 800 metrekare olurken, cami 2 bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip. Yapımı tamamlanan cami yaklaşık 7 milyon dolara mal oldu.

Derya Yetim

