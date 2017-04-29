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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sincar operasyonunu hatırlatarak, "Bakın Sincar'da en önemli merkezlerini vurduk. Vakti saati geldiğinde yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

29 Nisan 2017 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Konuşmasında terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, DEAŞ ile Türkiye’den başka ciddi şekilde mücadele eden bir ülke bulunmadığını belirterek, “Kimse bize safsata anlatmasın. Şu anda sınırlarımızın ötesinde Cerablus’ta, Rai’de, El Bab’da 2 bini aşkın DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Münbiç dedik. Diyoruz ki Amerika’nın başını çektiği koalisyon güçleri ile beraber biz Rakka operasyonunu yaparız. Ama Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü, bir başka terör örgütü ile temizlemek olmaz. Böyle bir yanlış saplantı içinde olmayın. Çünkü terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz. Dolayısıyla elimizde belgeler var. 16’sında Amerika’da Trump ile görüştüğümüzde belgeleri ortaya koyacağım. Koskoca Amerika, koalisyon güçleri ve Türkiye el ele verelim Rakka’yı DEAŞ’a mezar ederiz ya. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şeklide Musul. Buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak’ta kendi hallerine bırakacak olursak, sürekli kurban vermeye devam ederiz” diye konuştu.

Türkiye’nin Sincar operasyonuna da değinen Erdoğan, “İşte Telafer, işte Sincar. Baktık olmuyor Sincar’a bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon yaklaşık 220 tane teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunlar tehditlerini sallayıp dururlar. Biz eğer bu tehditlere aldanarak yola çıksaydık, rabbim bize bugünleri nasip etmezdi. Biz kefenimizi giydik yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Selim Bayraktar
 

Etiketler: erdoğan, münbiç, rakka


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