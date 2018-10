Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirdi, "Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl bir anlayıştır"

İstanbul'da açılan 3. havalimanına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edilecek. Her uçuşta her inişte ‘burası 29 Ekim 95. yıl dönümünde açılmıştır denilecek" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da yeni havalimanında gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu, ayrı mesele. Neymiş, Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl bir anlayıştır. Sen yeter ki gönlünü bu işe ver" şeklinde konuştu.

Yeni havalimanının dünyada önemli hatlardan birisi olacağını söyleyen Erdoğan, "İsmini İstanbul Havaalanı olarak koyduğumuz bu dev eserle birlikte Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımızın statüsü aynı isimle devam edecektir. İstanbul'un ismini en yalın hali ile yeni havalimanımızda da kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerimize uygun bir adım attığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın inşaatının 42 ayda bittiğini belirten ve Berlin'de 2006'da temeli atılan havalimanının hala devam ettiğini kaydeden Erdoğan, havalimanının kapasitesi ve diğer özellikleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro'dur. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira 22 milyar 152 milyon euro'dur. Havalimanımız sadece bu iki kalemle vergiler hariç toplam 32,4 milyar euro'luk ekonomik büyüklüğü ülkemize kazandırdı" dedi.

"Gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa sözleri ile de milletimizi hep aşağılamışlardır"

Ana muhalefet partisinin havaalanı ile ilgili yaptığı eleştirilere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar böyle bir bütçe mantığında, gelirlerin, yatırımların çeşitlendirilmesinden anlamazlar, bunlar sadece kurusıkı atarlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değerini, Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmış, engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti, gazi ile Atatürk'ü birbirinden uzaklaştırarak gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa sözleri ile de milletimizi hep aşağılamışlardır. Bunlar milletimizi tarihinden, medeniyetinden, kültüründen özellikle kopartarak kimliksiz, kişiliksiz, sadece şekilden ibaret bir batıcılığa mahkum etmek istemişlerdir. Ezandan başörtüsüne kadar milletimizin tüm değerleri ile uğraşmalarının sebebi de budur."

Geçmişte yaşananlardan örnekler veren Erdoğan, "Bunlar Atatürk'ün ismini ve resmini okullardan çıkartmadılar mı, Türk parasından çıkartmadılar mı, sınıflardan tabloları kaldırmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Bunları anlatmaya mecburuz. Bu genç nesil bunları bilmez ama Bay Kemal bilir. Hadi izah et bakalım, bunları nereye koyacaksın. Bir taraftan ‘Atatürkçüyüm' diyeceksin, diğer taraftan Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. Bunları anlatacağız. CHP'nin kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım, gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bilecekler ki, bu genç nesil bunu yutmasın. Onlar da hesabını sorsun. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün başka bir yerde olurdu" dedi.

Erdoğan'ın “Tayyip dede” diye bağıran bir çocuğa cevap vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir yandan rejimi kışkırtarak diğer yandan da DEAŞ'ı hortlatarak önce İdlib'i, sonra tüm Suriye'yi yeniden kana ve ateşe boğmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Sadece bununla kalmayacak, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Andımız tartışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Andımız tartışması üzerinden bizim ülkemize ve milletimize mensubiyetimizi sorgulamayı cüret ediyorlar. Bu salon cumhuriyetçilerine bizim 2023 hedeflerimizde müşahhas hale getirdiğimiz eser cumhuriyeti, hizmet cumhuriyeti bunlara çok yabancı geliyor. Bunlar bölgemizde Türkiye ile rekabet halinde olan çevrelerin kullandığı ne malzeme varsa hepsini de alıyor aynı iddiaları bize karşı tekrarlıyorlar. Güya artık geride kalmış bir tartışma olan and meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bugüne neredeydiniz? Bunu yaparken kendilerini gülünç ve trajikomik durumlara düşürüyorlar. Mesela; son günlerde kara önlükler giyip sokaklara dökülen koca koca adamlar görüyorum. Çok garibime gitti. And metnini okuyacağım derken saçmalayıp çocukların önünde rezil durumlara düşenlere şahit olduk. Bizim cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk'e olan saygımızın ölçüsü İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değil, milletimizin gönlündeki yerimizdir. Ta Moğolistan'da oradaki harabe haline gelmiş yerleri ayağa kaldırmış olan biziz. Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Her tarihi süreç gibi cumhuriyetimizin ilk döneminde de doğrusu yanlışı, eksiği fazlası olabilir. Daha iyiye, daha güzele ulaşmak için bunların muhasebesini yapmak başka bir şeydir, körü körüne tabi olmak veya körü körüne husumet beslemek başka bir şeydir. Biz bu iki yanlışa da sapmadık. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız, o yoldan gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“DEAŞ'ın belli mahfiller tarafından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan elemanları vasıtasıyla adeta hortlatılmaya çalışıldığını biliyoruz” diyen Erdoğan, “Ne bölge halkının ne de dünya kamuoyunun bu DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. Bir yandan rejimi kışkırtarak diğer yandan da DEAŞ'ı hortlatarak önce İdlib'i, sonra tüm Suriye'yi yeniden kana ve ateşe boğmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Sadece bununla kalmayacak, Fırat'ın Doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Irak'ın kuzeyindeki terör yapılarını da birer birer temizleyerek bu bölgeyi ülkemize yönelik saldırıların da üssü olmaktan çıkartıyoruz” dedi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyona çıkan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timindeki uzman çavuşlar Asım Türkel ve Çavuş Ferruh Dikmen'in donarak şehit düşmesiyle ilgili ise Erdoğan, şunları söyledi:

“Tunceli'de iki şehidimiz oldu. Donarak şehit oldular. Bu sabah İçişleri Bakanımız bu konunun bütün detaylarını anlattı. Yok elbiseleri mi yoktu, yok şusu mu yoktu, busu mu yoktu gibi Bay Kemal buralardan kendine rant elde etmeye çalışıyor. Bay Kemal bak ben sana bir şey anlatayım. Benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümekte var, donarak yürümekte var. Elbise falan bunları bize anlatma. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı, elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern tüm ordulardaki malzemelerdir. Sen bilmeden ne anlatıyorsun. Buralardan birkaç oy alayım diye milleti niye aldatmaya kalkıyorsun. Bu ülkeyi, bu devleti senin küçümsemeye hakkın yok. Senin şehadet diye bir anlayışın yok, böyle bir derdin yok. Bak bu şehitlerimizin aileleri ne düşünüyor, sen ne düşünüyorsun. Hepsi inanmışlar bu şehadete. Bundan dolayı da bu noktada bunu biliyorlar. Bunun üzerinden ne toparlarım Bir şey toparlayamayacaksın. Zaten bittin, gittin, gidiyorsun. Ama dürüst ol hiç olmazsa şehitlerimizin üzerinden rant elde etmeye çalışma. Sen 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesine sığınan adamsın. Senin biz karakterini artık biliyoruz. Bütün bunlar cibilliyet meselesi. Seni iyi tanıyoruz. Bu millet seni her geçen gün daha iyi tanıyor. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. CHP'de kurtulacak, bu millette senden kurtulacak. Türkiye'nin terör örgütleri karşısındaki ilkeli duruşu her geçen gün daha çok takdir topluyor. Bizler askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla yıl daha da güçlenerek devam ediyoruz. İnşallah terörle mücadelede kat ettiğimiz mesafe daha da artacak.”

İlker Turak - Derya Yetim