Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için iftihar birileri için de felaket günüdür

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin 565’inci yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi Sahilinde düzenlenen görkemli törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanlara iftar yaparak, yapılan kutlama gösterilerini izledi. Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

“Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans’ın günümüzdeki temsilcileri olan güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarışıyoruz”

Fetih şöleninde dua ederek konuşmaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’un fethi bizim için ne kadar sevindirici ne kadar iftihar bir hadiseyse birileri içinde o derece biri büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453 başladı diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, askerimizin karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz günü tankları alkışlayanları kontrollü darbe diyerek zafere gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağı görmeye dayanamayanları, ezandan rahatsız olanları unutmadık. Uzağa gitmeye gerek yok 24 Haziran seçimleri sürecinden yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeter. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye’nin Türk Milletinin çıkarlarına göre değil Bizans’ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye’ye terörle mücadelen ekonomik şantaja saldırılarak daha her konuda saldırılanların ağzıyla dış politika perspektifini kuranlar İstanbul’un fethini hala hazmedemeyenlerdir” dedi.

“Atatürk’ün mirasına ihanet ediyorlar”

CHP’nin seçim beyannamesine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm dünyanın Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği dönemde, seçim beyannamesinde İslam ifadesini sadece İslami Radikalimiz kavramıyla geçinen bir parti elbette Fatih’in mirasına sahip çıkmayacaktır. Cumhuriyeti kuran parti olduğu halde, milletimizi bölmek, devleti yıkmak için çalışan bölücülerin gelenler Atatürk mirasına ihanet ediyorlar. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunanlar bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır bunlarla mücadele ederek ülkemizi geliştirdik ileriye taşıdık, bugünde hala aynı zihniyetle mücadele ediyoruz. Fatih’in İstanbul’u fethederken inanç ve kararlılık vizyon neyse bizim Türkiye’yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıma konusundaki duruşumuz aynıdır. İşte bunun için, erdem irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız diyoruz. İşte bunun için vakit Türkiye vaktidir” diye konuştu.

“İstanbul Türkiye’nin kalbidir”

İstanbul’u kalbe benzeterek hediye olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul bize ecdadın en kıymetli hediyesidir. Kalp dursa diğer organlarda görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye’nin kalbidir. Bunun için İstanbul’un üzerine adeta titremeliyiz. Sadece hizmetlerle değil, aynı zamanda İstanbullunun gönlünü de kazanmak bu şehre sahip çıkabiliriz. Buradan Haliç’i de tertemiz hale getirdik. Burayı da benden sonraki arkadaşlarım en son Kadir beyin döneminde bitti. Haliç Kongre Merkezine böylece ulaştık. Burada törenleri yapıyoruz. 1994 yılında Büyükşehir Belediye başkanlığını aldığım da İstanbul’la bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var. Bu bir aşk, biz İstanbul sevdalısıyız derken bunu kastettik. Laf ile aşk olmaz. Aşk ile koşan da yorulmaz. Sokaklar çöp dağlarıydı, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Musluklardan su akmıyordu. O gün bugün su sıkıntısı yok. Bu iş aşk işi, birilerinin dediği gibi şuna karşıyım, buna karşıyım değil, başındaki zat ana muhalefetin başında Sabiha Gökçen’e karşıydı, buraya uçak iniyor mu diyordu. Bizden önce yapıldı. İktidara geldiğimizde uçak falan inmiyordu. 750 milyon dolara falan mal oldu orası uçak inmeyen buraya biz geldikten sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi. Yeni terminali ve pistler yapmaya başladık. Ey Kılıçdaroğlu bu işler durup dururken olmuyor. Sabiha Gökçen’de yetmedi, Atatürk Havalimanı da yetmedi, dünyanın ilk 3 içerisindeki havalimanını yapıyoruz. 29 Ekim‘de ilk etabını açacağız. İlk etapta 90 milyon yolcu kapasitesi var. 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Atatürk Havalimanını olduğu gibi Osmanlı’da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev araziyi Amerika’da Central Parkın 3 katıdır. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbullumuz sahip olacak” dedi.

“Kamu özel ortaklığıyla ilgili sana 24 Haziran sonrası ücretsiz olarak ders verebiliriz”

"Seçim sonrasında ücretsiz ders verebiliriz" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyor ki ben dokundurtmam. Buna sorarsa aynı şekilde 3’üncü havalimanını yaptırmazdı. Para yok neyle yapacaksın diyor. Kaynak çoğaltmak, çeşitlendirmek nedir. Anlamazsın ki. Bunlar kamu özel ortaklığından anlamaz. Bizim yaptığımız dev yatırımların çoğu böyle. Ben buradan bir tavsiye de bulunayım öğrenmek isteyebilirsin. Sana seçimden sonra bunun ücretsiz bunun dersini verebiliriz. Fırsatımız olacak ondan sonra, ama 24 Haziran’ı aşalım işimiz çok. Yalova’ya giderken Osmangazi köprüsünü kullanıyorsun. Oradan buradan gelirken rahat yolculuk edin diye. Biz bunları bizim paramızla yapılmadı. Ortaklaşa burayı yaptılar. Belli bir süre sonra bize bırakacaklar. Marmaray, Avrasya Tüneli böyle yapıldı. Bunlar anlamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere bunların hayalleri ulaşamaz” şeklinde konuştu.

“Atatürk Havalimanı sahasının yanında 4 farklı yere daha millet bahçesi oluşturuyoruz”

Millet bahçelerinin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atatürk Havalimanı sahası yanında, Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy’de 4 tane millet bahçesi kuruyoruz. Şehrin çeşitli yerlerinde 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve ikitelli de 2 ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. Taksimdeki Atatürk kültür merkezini yıktır. Şimdi projeyi hayata geçireceğiz. Türkiye’nin en büyük opera binasını oraya kuruyoruz. Artık iş başladı. İstanbul’un şanına yakışır bir eser” dedi.

“Rami Kışlasını ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürüyoruz”

Ramiz Kışlasının olduğu yeri kütüphane yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rami kışlasını ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda 5 milyon, Rami Kışlasındaki kütüphanenin 7 milyon olacak. Buralar 24 saat sürekli açık olacak. Kuleli askeri lisesini de müze olarak şehrimize kazandırıyoruz. Haliç tersanesiniz bilim ve teknoloji haline getiriyoruz. Marmara’yı otoyolla kuşatıyoruz. Hangi istikamete giderseniz gidin hızlı bir şekilde gideceksiniz. 3 katlı tünel de bizim yeni dönem projemizde yer alıyor. Bunun yanında önümüzdeki dönemde pek çok yatırımla hizmet edeceğiz. İstanbul’a ne yapsan az. Burası muhteşem mübarek bir şehir. Buraya hizmet yakışır. İstanbul’a kazandırdığımı manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camini 10 Haziranda ibadete yetiştirmek istiyoruz. Yetiştiremeyecekseniz, yetişeceği zaman yapalım. İlla seçim falan diye böyle bir şeye girmeye gerek yok. Muhteşem bir eser” ifadelerini kullandı.