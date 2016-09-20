Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York dün varmıştı. İkili temaslarda da bulunma fırsatı edinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konuşma gerçekleştireceği BM Genel Kurulu’na vardı. İlerleyen saatlerde BM Genel Kurulu’nda devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek olan Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin BM’de oynadığı role değinerek terörle mücadele, Suriye ve Irak krizi, mülteci sorunu ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüşecek.