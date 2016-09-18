Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyamızı Değiştirmek için Evrensel Hamle” temasıyla gerçekleşecek Genel Kurul genel görüşmelerinin resmi açılışının yapılacağı 20 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin kabulünün birinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ve Genel Kurulun açılışına katılacağı, ardından BM Genel Kurulu’na hitap edeceği ifade edilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Obama’nın öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika, Ürdün’ün eş-evsahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine katılmaları da öngörülmektedir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız, zirvede insani krizler ve bunların neden oldukları göç hareketleri ile genelde ülkemizin aktif insani diplomasisi, özelde ülkemizin mülteciler konusunda üstlendiği sorumlulukları vurgulayan bir konuşma yapacaklardır. Aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından verilecek resepsiyona iştirak etmeleri öngörülen Sayın Cumhurbaşkanımız, New York’ta bulunacakları sürede bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri vesilesiyle, ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de biraraya gelmeleri ve medya kuruluşları temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır" denildi.