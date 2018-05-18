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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

18 Mayıs 2018 23:00

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin ve Suriye konuları ele alındı. Büyükelçiliğini hukuk dışı bir şekilde Kudüs’e taşıyan ABD’nin BM kararlarına aykırı davranarak uluslararası barışı tehlikeye attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi’nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak nitelediler. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği Olağanüstü Zirve toplantısı hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda da konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Filistinlilerin acılarını hafifletmek için ortak çaba harcamanın önemine değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye’de siyasi çözüm için Türkiye’nin Cenevre ve Astana süreçlerinde gösterdiği gayretleri takdir ettiklerini belirtti.  

 

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