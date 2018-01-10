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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu bir öz eleştiridir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Şurası’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir öz eleştiridir

10 Ocak 2018 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Şurası’nda konuştu.

İşte konuşmasından satır başlıkları: 

'Sarraf davası siyasidir, inanmıyorum'

BU BİR ÖZ ELEŞTİRİDİR, MAALESEF...

Konfüçyus, “adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner” diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın da temeli adalet olan bir yönetim özleminin aslında ifadesidir. Adaletin temsili için 15 yıldır çalışıyoruz. Temel kanunların yenilenmesinden, geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, UYAP’ın kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef bu bir öz eleştiridir. FETÖ’cülere kaptırdık. Ve bu ağ, orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten de en büyük zulmü icra ettiler.

 

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